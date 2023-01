Olasz sajtóhírek szerint az UEFA eltilthatja a Juventust az európai kupákban való szerepléstől.



Miután a Serie-A 15 pontot levont a Juventustól az áltata elkövetett pénzügyi szabálytalanságok miatt, most fennáll annak a veszélye, hogy a klubot kizárják az európai kupákból. A Gazetta dello Sport arról számolt be, hogy sportszerűtlen magatartás miatt eltilthatják az „Öreg Hölgyet”.



Sőt, a Juventusra újabb tárgyalás várhat, miután azzal vádolják, hogy a Covid-járvány után titokban fizetett a játékosoknak úgy, hogy arról nem hagyott nyomot a pénzügyi dokumentumaiban.



Amennyiben bebizonyosodnak a vádak, az UEFA felülvizsgálja az eddigi számokat, és ezt követően jár el, figyelembe véve a Pénzügyi Fair Play szabályait. Ennek tükrében a klub bűnössége esetén az is előfordulhat, hogy a szervezet több, mint egy szezonra eltiltja az együttest az európai kupaszerepléstől.



A cikk hozzáteszi, hogy az esetleges eltiltás attól kezdve lép életbe, hogy a csapat kvalifikálja magát valamelyik sorozatba, így a büntetést akkor is kiszablyák a klubra, ha a mostani szezont követően nem sikerülne bejutniuk egyik kupába sem.

Borítókép: Getty Images