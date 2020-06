Gonzalo Higuaín, a Juventus argentin labdarúgója izomproblémája miatt idő előtt fejezte be a torinói együttes csütörtöki edzését.

A klub rövid közleményben jelentette be, hogy a támadó jobb combizmával adódtak gondok. Kiemelték: a sérülés nem súlyos, állapotát a következő napokban folyamatosan ellenőrzik.



A Corriere dello Sport olasz sportlap internetes kiadása ugyanakkor hozzátette: a 32 éves Higuaín játéka erősen kérdésessé vált az Olasz Kupa elődöntőjének jövő péntekre tervezett visszavágóján, amelyen a Juventus az AC Milant fogadja.



A párharc első felvonásán 1-1-re végeztek a csapatok.



A milánói ellenfél szintén nem teljesen egészséges rutinos támadójával, Zlatan Ibrahimoviccsal kapcsolatban klubja csütörtökön közölte: jól, komplikációktól mentesen halad a 38 éves svéd csatár felépülése, akit legközelebb körülbelül tíz nap múlva ellenőriznek majd.