A Napoli szurkolói a szombat délutáni, Genoa elleni 1-1-es döntetlen alkalmával a klub elnökének, Aurelio De Laurentiisnek is elmondták véleményüket.

A második félidőben a Maradona nevét viselő a "többet érdemlünk" skandálás hangzott el. Cyril Ngonge a 90. percben mentett pontot a hazaiaknak.

A 2022-23-ban a Serie A bajnoki címét elhódító Napoli most a kilencedik helyen ragadt a bajnokságban, hat pontra a Bajnokok Ligája-helyen álló Atalantától, miután egy meccsel többet játszott, mint Gian Piero Gasperini csapata.

A Napoli ráadásul a januári, szaúd-arábiai Supercoppa Italianáról való visszatérése óta négy Serie A-mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg. Míg Walter Mazzarri edzőt rengeteg kritika érte már hivatali ideje alatt, De Laurentiis a klub szurkolóinak frusztrációját is nagyrészt maga viseli. Ahogy arról a TMW is beszámolt, a Genoa elleni második félidő során többször is elhangzott, hogy:

"De Laurentiis, hallgasd meg ezt a hívást: Többet érdemlünk."

A Napoli a Barcelona ellen javíthat a BL-ben.

Borítókép: Getty Images