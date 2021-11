Az éllovas Napoli és a címvédő Internazionale milánói rangadója, illetve a Juventus Lazio elleni vendégszereplése emelkedik ki az olasz labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának programjából.

A válogatott szünetet után kifejezetten izgalmasnak ígérkező meccsekre van kilátás a Serie A-ban. Szombaton kora este a 2020-ig sorozatban kilenc bajnoki címet begyűjtött Juventus lép pályára a római Olimpiai Stadionban. A meccs pikantériáját az adja, hogy a Juve a legutóbbi bajnoki címének "kovácsa", Maurizio Sarri által vezetett Lazióval csap majd össze. A 62 éves tréner vélhetőleg extra motivációval készíti fel tanítványait a meccsre, ugyanis Torinóból egy szezon után, a bajnoki arany megszerzése ellenére menesztették. A fővárosi Kékek hullámzóan teljesítenek eddig új edzőjükkel, amit jól mutat, hogy képesek voltak legyőzni az Intert, de a Hellas Veronától simán kikaptak. A zaklatott bajnoki rajt ellenére a hatodik helyen álló Lazio így is három hellyel és három ponttal megelőzi szombati riválisát.

A Juventus négy nyeretlen meccsel kezdett, majd egy jobb periódus után újabb váratlan pofonok érték, a Sassuolo és a Hellas Verona részéről. A legutóbbi körben aztán újra sikerült Massimiliano Allegri csapatának nyernie, ám így is csak a nyolcadik. Azaz tulajdonképpen győzelmi kényszerben lép majd pályára, mivel az élen állók már most is nagyon messze vannak a torinói gárdától. A Napoli és az AC Milan 14-14 ponttal, a harmadik Inter pedig héttel előzi meg. A milánói rangadó egyértelműen a Simone Inzaghi edzette Internek lesz fontosabb, mert hétpontos hátránya jelentősnek nevezhető, és a folytatásra nehéz helyzetbe kerülne a csapat, ha további hárommal szakadna le a két éllovastól. A kék-feketék az eddigi rangadóikon nem játszottak rosszul, de a győzelmek elmaradtak. A Milannal, a Juventusszal és az Atalantával is döntetlenre végzett a milánói együttes, a Laziótól viszont kikapott.

A Napoli eddig a várakozások felett teljesít, 12 bajnokiján csupán két döntetlen rontja mérlegét, és nem lenne meglepetés, ha Milánóban is megőrizné veretlenségét. Ugyanakkor a délolasz gárda az utóbbi időszakban nem győzni járt az északolasz nagyvárosba, ahol bajnokin legutóbb 2017 áprilisában tudott nyerni, azóta egy döntetlent három vereség követett. A második helyezett AC Milan szintén nem számíthat könnyű meccsre a hétvégén, ugyanis a hetedik Fiorentina vendége lesz. A firenzeiek kétarcúnak nevezhetők eddigi szereplésük alapján, ugyanis hat-hat győzelemmel és vereséggel állnak, és a mezőnyben egyedüliként egyszer sem végeztek döntetlenre. A mérlegük pedig kissé csalóka, mert több olyan meccsük is volt, melyen a játék képe alapján nem érdemeltek vereséget. Ezek közé tartozik a legutóbbi, Juventus elleni találkozó is, melyen a hajrában kapott góllal buktak el.



Serie A, 13. forduló:

szombat:

Atalanta-Spezia 15.00

Lazio-Juventus 18.00

Fiorentina-AC Milan 20.45

vasárnap:

Sassuolo-Cagliari 12.30

Bologna-Venezia 15.00

Salernitana-Sampdoria 15.00

Internazionale-Napoli 18.00

Genoa-AS Roma 20.45

hétfő:

Hellas Verona-Empoli 18.30

Torino-Udinese 20.45

Borítókép: Twitter