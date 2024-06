Új szelek fújnak az örök városban. Az AS Roma az előző idény végén bejelentette, hogy Daniele De Rossi folytathatja a munkát és véglegesítették őt szerződésében, mint a csapat vezetőedzője, valamint az új technikai igazgatót is kijelölték Florent Ghisolfi személyében. A Friendkin-csoport tulajdonlása óta a klubnál a második nagy projektet tervezik elindítani (az első a Mourinho korszakban zajlott), első lépésként pedig a bérköltségek 10-15%-os csökkentését szeretnék átverni, ezt pedig azzal kívánják elérni, hogy a magas fizetésű játékosok közül néhányat eladnak, vagy csökkentik a bérüket és olcsóbb, alacsonyabb bérigényű futballistákkal pótolják őket.

#ASRoma is pleased to announce that Florent Ghisolfi will become the club's new Technical Director.



The club warmly welcomes Florent to Rome and wishes him all the best in his new position.



https://t.co/3ndM7Cw1gv pic.twitter.com/MPSpusevll