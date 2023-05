Az Inter a hét elején sikeresen abszolválta az AC Milan elleni párharcot, és a visszavágón is 1-0-ra diadalmaskodott, így készülhet a Bajnokok Ligája döntőjére. A mérkőzés utáni nagy ünneplésben a fekete-kékek játékosa, Federico Dimarco meg is ragadott egy mikrofont, hogy a saját szurkolóival ünnepeljen, épp csak arról feledkezett meg: a túloldalt az ellenfél fanatikusai is ott vannak még.

Az Inter szurkolói és Dimarco közötti ominózus rigmus valahogy így hangzott: „aki nem ugrál Rossoneri… nagyszájú Milanista” – igaz, ezt már a Curva Nord a riválissal kötött megállapodása miatt nem énekelte, hívja fel rá a figyelmet a Goal.

A Stefano Pioli fiaiért szorító Rossoneri Curva Sud tagjai úgy gondolták, jobb, ha figyelmeztetik az olasz futballistát: érdemesebb lenne a focira koncentrálni a jövőben. A házának kerítésére kifeszített üzenetükön az alábbi szöveg állt:



„Dimarco, fókuszálj a játékra, vagy lenyeletjük veled a saját nyelved."

Inter fullback Federico Dimarco has been threatened by AC Milan ultras. A banner read: “Dimarco focus on playing or we’ll make you swallow your tongue.” #Inter #ACMilan pic.twitter.com/87rzBXa0QF