Az olasz bajnokság vasárnapi játéknapjának legjobban várt mérkőzésén az AC Milan és az AS Roma feszültek egymásnak a San Siroban.

A mérkőzés esélyese előzetesen a hazai milánóiak voltak.

Ennek megfelelően pedig rögtön a mérkőzés elején a 11-dik percben vezetést szereztek Adli révén, aki első gólját szerezte a Milan színeiben 1-0.

Az első félidőben több találat nem született, így egy gólos Milan vezetéssel mentek a szünetre a csapatok.

A második félidőben aztán, Giroud talált be a Milan számára, így kétgólosra növelte a hazaiak előnyét a San Siroban 2-0.

GOAL | AC Milan 2-0 AS Roma | Giroud



GIROUD HAS DOUBLED THE LEAD!pic.twitter.com/zlx40K241D — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 14, 2024

A Romának aztán a 69-dik percben Paredes büntetője révén sikerült szépítenie és felzárkóznia egy gólra 2-1.

A mérkőzés végéhez közeledve aztán, Hernandez döntötte el végleg a találkozó sorsát, aki Giroud sarkazós gólpasszát használta ki kegyetlenül és állította be ezzel a 3-1-es végeredményt.

GOAL | AC Milan 3-1 AS Roma | Théo Hernandez



WHAT A GOAL FROM THEO HERNANDEZ !!!!!!!pic.twitter.com/uWCFWZGwYa — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 14, 2024

A Milan így sikeresen behúzta hazai pályán a Roma elleni derbit.

Ezzel a győzelemmel a Milan továbbra is a harmadik helyen áll a tabellán, míg a José Mourinho vezette fővárosiak maradtak a kilencedik helyen.

Borítókép: Marco Luzzani/Getty Images