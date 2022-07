Egykori edzője szerint Paulo Dybala jó döntést hozott, amikor az AS Romát választotta.



A 2021/22-es szezon végén a Juventus úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg Paulo Dybala szerződését. Az argentin csatár így szabadon igazolhatóvá vált, a rivális AS Roma pedig le is csapott rá. A 28 éves játékos szerződtetésének hírére egykori csapatának, a Juventusnak a vezetőedzője is reagált.



„Szerintem ez a megfelelő klub számára, és sok sikert kívánok neki. Ő egy olyan játékos, aki sokat adott a Juventusnak, és szerintem nagyon jól fog szerepelni Rómában" – mondta a DAZN-nek Massimiliano Allegri.

„Nagyon technikás játékos, (Tammy) Abraham mellett ott fent. Aztán ott van (José) Mourinho , aki nagyon jó” – tette hozzá.



Dybala szerződése az AS Romával 2025 nyaráig szól.

Borítókép: Jonathan Moscrop/Getty Images