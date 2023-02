Továbbra is forrnak az indulatok a Juventus háza táján.

Már a szezonkezdésük sem volt a legfényesebb, ezt követően pedig korrupció gyanúja miatt a komplett elnökség távozott posztjáról.

A vádak be is bizonyosodtak, így 15 pontos levonással sújtották a csapatot, akik ezzel minden lehetőségüket elvesztették a bajnoki címre.

Érthető tehát, hogy az egész csapat, és a mester is stresszes napokat él át.

Erre ad jó tanúbizonyságot az is, ami a Fiorentina elleni meccsen történt.

A találkozó során a lilák szurkolói többször is sértő rigmusokkal éltették a Juve játékosait, ezt pedig egyszer Allegri mester is megelégelte. A szurkoló felé fordult, majd elkezdett vele ordítozni, hogy fogja be és menjen le hozzá.

Allegri shouted “Shut up and come down here…” to a fan who was calling out the players. [DAZN] #Juventus pic.twitter.com/bdP8hP9sIf