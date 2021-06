A spanyol AS értesülései szerint a Juventus el akarja adni Cristiano Ronaldót, a Paris Saint-Germain pedig felvette a kapcsolatot a portugál játékos ügynökével.

Régóta pletykálják, hogy a portugál világsztár, Cristiano Ronaldo a 2022-ig szóló szerződés ellenére is távozik a Juventustól. Az olasz klubnak pénzügyi gondjai vannak, Ronaldo évi fizetése 31 millió euró. Ezen kívül Massimiliano Allegri visszatért edzőként. Még mielőtt Allegrit 2019-ben elbocsátották volna, felszólította Andrea Agnelli elnököt, hogy adja el Ronaldót. Most a spanyol AS azt írja, hogy az edző nem számít a 36 éves sztárra.

A Juventus kész tárgyalni Ronaldo eladásáról. Az újság szerint a Paris Saint-Germain volt aki először kapcsolatba lépett a játékos ügynökével, Jorge Mendesszel. A francia klubtól egyre távolodó Kylian Mbappé helyére érkezhetne, aki a Real Madridba igazolhat. Ronaldót és a PSG-t a Nike ruházati óriás szponzorálja. Ezért a váltás mindhárom fél számára előnyös lenne. A Juventus állítólag 25 és 30 millió euró között akarja eladni Ronaldót ezen a nyáron. Készek azonban csereügyletről tárgyalni, ha Mauro Icardit hajlandók felajánlani.

Sport365.hu - Cristiano Ronaldo közölte a csapattársakkal a döntését A 36 éves Cristiano Ronaldóról már régóta hírlik, hogy távozik a Juventustól. Egyes információk szerint, a sztár már közölte a csapattársaival is, hogy távozni szeretne. Komoly fordulatok lehetnek a közeljövőben Torinóban. Fabrizio Romano átigazolási szakértő szerint a csapat vezetőedzőjét - az egykori nagy játékost - Andrea Pirlót menesztik.

Sport365.hu - Mourinho felhívta Ronaldót José Mourinho állítólag felhívta Cristiano Ronaldót, hogy beszéljen a Juventus csatárának szándékairól, és megpróbálja meggyőzni az AS Romába való igazolásra, ami megoldás jelentene az olaszországi adókedvezmények megtartására. Ronaldo szerződése a Juventusszal 2022 júniusában jár le, de több olaszországi jelentés szerint a portugál kapitány már idén nyáron elhagyhatja Torinót.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images