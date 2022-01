A szerda esti olasz Szuperkupa döntőjét a chilei Alexis Sanchez a hosszabbítás utolsó percében döntötte el, amelynek következtében az Inter nyerte a Derby d’Italiát.

A mérkőzést követően a Juventus rutinos védője, a kispadon ülő Leonardo Bonucci kiakadt, feszültségét az Inter egyik stábtagján vezette le.

videó az esetről.

Bonucci : I’m coming on to take a penalty fellas



Alexis Sanchez : NAH YOU’RE NOT pic.twitter.com/4JfMUyWo5L