Izomsérülés miatt nagyjából két hónapig nem léphet pályára Diego Perotti, az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő és az Európa-ligában főtáblás AS Roma támadója.

A fővárosi egyesület hétfői közlése szerint a 31 éves argentin válogatott futballista edzésen sérült meg.



Perotti így nem játszhat majd vasárnap a Lazio-AS Roma városi rangadón, és kihagyja majd a Sassuolo, a Bologna, az Atalanta, a Lecce és a Cagliari elleni bajnokit is.



Perotti az AS Roma idénybeli első Serie A-mérkőzésén sem szerepelt, vasárnap este a Genoa 3-3-as döntetlent ért el a fővárosban.



A támadó az előző szezonban is több meccset volt kénytelen kihagyni sérülés miatt, és csak 13 bajnokin lépett pályára a Roma mezében.



Fotó: chiesaditotti.com