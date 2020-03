Az olasz élvonalbeli Sampdoria újabb négy labdarúgójának, valamint a csapatorvosának lett pozitív a koronavírustesztje.

Csütörtökön az olasz válogatott Manolo Gabbiadiniről bizonyosodott be, hogy megfertőzte a Covid-19 járvány, pénteken pedig azt közölte a genovai klub, hogy az egyaránt enyhe tüneteket mutató gambiai Omar Colley, a svéd Albin Ekdal, az olasz Antonino La Gumina és a norvég Morten Thorsby is pozitív tesztet produkált.



Mindannyian jó állapotban vannak otthonukban, akárcsak a csapatorvos Amedeo Baldari.



A többi játékos és a stábtag önkéntes karanténba vonult, a klub irodáit és sportlétesítményeit bezárták, továbbá az egyesület valamennyi sporttevékenységét felfüggesztette.



A Serie A játékosai közül elsőként a juventusos Daniele Ruganiról derült ki, hogy megfertőződött. Harmadik klubként a Fiorentina is közvetlenül érintetté vált, ugyanis péntek este horvát játékosa, Dusan Vlahovic is pozitív tesztet produkált, így az olasz élvonalban eddig összesen hét játékos lett beteg a járványban.



Az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) hétfőn a járvány terjedése miatt április 3-áig minden sportesemény megrendezését, így a Serie A-t is felfüggesztette.



Borítókép: Paolo Rattini/Getty Images