Az olasz Tuttomercatoweb számolt be arról, hogy a Milan felgyorsítja Ibrahimovic szerződéshosszabbításának ügyét, mivel a Monza is bejelentkezett érte.



A milánóiak az olasz értesülések szerint évi 1,5 millió eurós fizetéssel akarják maradásra bírni Ibrát, a kontraktus pedig további minimum egy évet tartalmazna.

Habár a svéd már 41 éves, fizikailag zavarbaejtően jó állapotban van, így egyelőre nem gondol a visszavonulásra.

A Monza érdeklődése azért lehetne csábító a támadónak, mert ha oda igazol, újra együtt dolgozhatna a Berlusconi-Galliani duóval, akik első milanos időszakában vezették a piros-feketéket.

According to reports, Monza CEO Adriano Galliani is interested in Ibrahimovic and is planning to make an offer for the Swedish striker.



With his contract with Milan set to expire this season, Monza have been reported as one of the suitors looking to get him on a free transfer. pic.twitter.com/LtClZPfNHV