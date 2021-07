A Juventus némileg csalódást keltő szezonját követően többször is felerősödtek a Ronaldo távozásával kapcsolatos hírek. Bár a portugál játékos jövőjét illetően még semmi sem biztos, sajtóhírek szerint az olasz gárda már három játékost is a látókörébe helyezett, akikkel pótolni tudná az ötszörös aranylabdást.



A Tuttosport arról ír, hogy Gabriel Jesus, Mauro Icardi és Dusan Vlahovic szerepel azon a listán.



Gabriel Jesus

A Manchester City csatárának nem a legfényesebben sikerült az előző szezonja, Pep Guardiola az idény nagy részében nem játszatta őt. Kétségtelen azonban, hogy a játékosban nagy lehetőségek rejlenek, és amennyiben a Juventustól megkapná az esélyt, az európai klubfutball egyik legjobbjává válhatna posztján.



Mauro Icardi

A Juventus állítólag látókörébe helyezte Icardit is , akit a Paris Saint-Germain kész lenne eladni. Noha Párizsban nehéz második szezont élt át a játékos, a Juventus célja az lenne, hogy Icardi visszanyerje az Interben mutatott ragyogó formáját.



Dusan Vlahovic

A Tuttosport kijelentette, hogy a klub Dusan Vlahovicra , a Fiorentina fiatal csatárára is felfigyelt. Bár a Fiorentina nehéz szezonon van túl, melyet a Serie A 13. helyén zárt, a 21 éves játékos végig ragyogóan szerepelt, és 21 góllal segítette csapatát.

Borítókép: Facebook.com/ Juventus, PSG, Manchester City, Fiorentina

Forrás: Marca.com