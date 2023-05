A Napoli megegyezett Luciano Spalletti edző szerződésének 2025 nyaráig történő meghosszabbításáról a Calciomercato vasárnap reggeli értesülései szerint.

A hír azután érkezett, hogy Spalletti péntek este egy vacsora keretében leült egy megbeszélésre Aurelio De Laurentiis elnökkel és Andrea Chiavelli vezérigazgatóval, amely során állítólag az új hosszabbítás feltételeiről tárgyaltak. A Partenopei nemrég aktivált egy záradékot Spalletti jelenlegi szerződésében, amely automatikusan kiváltotta a 2024 nyaráig tartó hosszabbítást, mivel a 64 éves vezetőedző kontraktusa a jelenlegi szezon végén lejárt volna.

A Calciomercato szerint Spalletti a 2024-25-ös szezon végéig szóló hosszabbításba egyezett bele, amely a szezononkénti 2,8 millió euróról 3,5 millió euró körüli összegre emeli a fizetését, ami nagyjából 25%-os növekedésnek felel meg. A Calciomercato azt is írja, hogy a klub még egy dátumot is megjelölt a naptárban, hogy a hírt hivatalosan is közölje a sajtóval, a hírek szerint május 18-án, csütörtökön, amikor a klub várhatóan az előszezonra vonatkozó terveit is bejelenti.



Borítókép: Marco Luzzani/Getty Images