Örömünnep után letargiáról beszélni talán még korai lenne, az azonban tény, hogy Luciano Spalletti szezon végi távozása a Napoli éléről minimum meglepő. Az edző szavaiból és sajtóhírekből ítélve a kapcsolat elsősorban a klub elnökével romlott meg, de ezen kívül is rengeteg munkával járt a csúcsra juttatni Diego Maradona egykori klubját.

A RAI-nak nemrég születésnapját ünneplő Aurelio De Laurentiis elmondta, az edző maga kérte szerződésének felbontását az utolsó bajnoki fordulót követően.

„Spalletti azt mondta nekem, ez a kör körbeért és távozni szeretne, mert fel akar töltődni egy évig. Tiszteletben tartom a döntését a kontraktusa ellenére is.”





With the gift of a league title and many more achievements to look forward to, we wish President De Laurentiis a very happy birthday! #AuguriPr3s



