Emellett megesküdött, hogy aki ezt nem írja alá, azt nem hajlandó leigazolni.

Auerlio De Laurentiis, a Napoli elnöke elmondta, hogy az olasz klub nem szerződtet afrikai játékosokat, hacsak el nem fogadják azt a záradékot, hogy nem vesznek részt az Afrikai Nemzetek Kupáján, írja a goal.com.

Az utóbbi években két afrikai játékostól is megvált a Napoli, míg Koulibaly a Chelseabe igazolt, addig Anguissa a Villarrealhoz távozott.

„Mondtam a játékosmegfigyelőknek, hogy ne beszéljenek többet afrikai játékosokról!" – kezdte az elnök.

„Szeretem őket, de írjanak alá valamit ami gátolja őket, hogy részt vegyenek az Afrikai Nemzetek Kupáján.”



„Ezek a játékosok ebben az időszakban nem bevethetőek. Idióták vagyunk, ha fizetést adunk nekik azért, hogy folyamatosan elutaznak ide-oda, hogy más csapat színeiben játsszanak.”

Az elnök kijelentésére a Chelseabe igazolt szenegáli védő, Kalidou Koulibaly már reagált is a médiában.

„Nem hiszem, hogy ez a legjobb mód arra, hogy kifejezze, amit akar. Én sosem mennék bele ilyesmibe, de szerencsére tőlem nem kértek ilyet, amíg ott voltam.”

De Laurentiis emellett szót ejtett arról is, hogy szerinte a Bajnokok Ligája és a hozzá hasonló megmérettetések ideje lejárt. Szerinte az öt legjobb bajnoksággal rendelkező európai országnak saját tornát kéne rendeznie.

After some outrageous comments by Napoli president, De Laurentiis saying he would “not buy African players anymore” has sparked intensive amount of controversy



Victor Osimhen has spoken internally w/ his agent & family about the incident & would be open to seek a new club pic.twitter.com/sUN1Mu8AOk