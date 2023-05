Hetek óta tartó várakozás után Rafael Leao készen áll arra, hogy aláírja új, ötéves szerződését a Milannal, a találkozót a következő napokban tűzték ki.

A 23 éves portugál sztár jövője a Rossoneri egyik legnagyobb beszédtémája volt a szezonban, és a szurkolók megkönnyebbülten hallották, hogy megegyezett a klubbal egy új, hosszú távú szerződés feltételeiről. Leao már jó ideje a Milan sztárja, és ez a szezon sem volt másként, hiszen a szélső 33 Serie A-s mérkőzésen 13 gólt szerzett és 10 asszisztot adott Stefano Pioli irányítása alatt.

Ahogy azt Gianluca Di Marzio kiemelte, Leao ezen a héten csütörtökön vagy pénteken ül le a Milannal, hogy tollat ragadjon új, öt évre szóló szerződéséről, amely szezononként nettó 5 millió euró körül mozog plusz a kiegészítők. Az új szerződés 175 millió eurós kivásárlási záradékot is tartalmaz.

A 23 éves játékos vágya, hogy a Milannal maradjon, döntő volt a tárgyalások során, és most már készen áll arra, hogy továbbra is vezető szerepet játsszon a klubnál, amely kétségbeesetten küzd a legjobb négy közé jutásért.



Borítókép: Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images