A címvédő Internazionale 3-1-re győzni tudott a Fiorentina vendégeként kedden este az olasz labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójában.

A milánóiak nem számíthattak könnyű mérkőzésre Firenzében, s az első félidőben nem is találták a rivális játékának ellenszerét. A Fiorentina korán vezetést szerzett, s az egész félidőben veszélyesebben játszott. A fordulás után azonban Matteo Darmian és Edin Dzeklo góljaival fordított az Inter, majd a 78. percben emberelőnybe is került, ami eldöntötte a találkozót.



Serie A, 5. forduló:

Atalanta-Sassuolo 2-1 (2-1)

Fiorentina-Internazionale 1-3 (1-0)

Bologna-Genoa 2-2 (0-0)



szerdán játsszák:

Salernitana-Hellas Verona 18.30

Spezia-Juventus 18.30

AC Milan-Venezia 20.45

Cagliari-Empoli 20.45



csütörtökön játsszák:

Sampdoria-Napoli 18.30

Torino FC-Lazio 18.30

AS Roma-Udinese 20.45

