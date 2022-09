Egyre komolyabb a krízishelyzet a Juventusnál, a szurkolók közleményben támadják Leonardo Bonuccit.

A Juventus katasztrofális formában van, öt meccse nyeretlenek, hétvégén pedig a friss feljutó Monzától szenvedtek 1-0-s vereséget.

Bonucci a kispadról nézte végig a meccset, azt követően azonban mégis őt találták meg a drukkerek.

„Bonucci sosem volt jó vezető és nem is lesz! Általános zűrzavar, teljes anarchia uralkodik. Egy jó katonából nem feltétlenül lesz jó tábornok!”

A Juventus augusztus óta nyeretlen, a Bajnokok Ligájában is két vereséggel kezdtek. Pavel Nedved, a klub alelnöke szerette volna meneszteni Allegrit, azonban Agnelli elnökúr felülbírálta őt és a csapatnál tartotta a vezetőedzőt.

Curva Juve against Bonucci: "You were not a leader either at AC Milan or here and you never will be." pic.twitter.com/YRe02pQKrq