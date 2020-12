Raffaele Cantone olasz legfőbb ügyész szerint a Juventus labdarúgócsapata is segített Luis Suárez szeptemberi nyelvvizsgájánál, amelynek kapcsán egyetemi tisztségviselőket függesztettek fel.

A nyelvvizsga az uruguayi játékos honosításához kell - felesége olasz származású -, ami a Juventusnak azért áll érdekében, mert szeretné szerződtetni a támadót, aki így nem számítana az Európai Unión kívülinek, és a megengedett kvótaszámot nem növelné.

Szeptemberben Luis Suárez sikeresen letette a vizsgát egy perugiai egyetemen, de azt követően nem sokkal az olasz sajtóban már felvetődött a gyanú, hogy kedvezményes eljárásban részesült. A vizsgáztató a teszt után közölte, hogy a Suárez 15 perc alatt megszerezte az állampolgársághoz szükséges középfokú B1-es képesítést, mivel csak a vizsga szóbeli részét tette le.



Cantone közölte, a nyelvvizsga tesztjének tartalmát előzetesen eljuttatták Luis Suárezhez, míg vizsgájának eredményét és annak pontszámát is előre meghatározták, hogy megfeleljenek a Juventus kívánságának. Hozzátette, a torinói együttes még a legmagasabb intézményi szinteken is tett lépéseket annak érdekében, hogy Suárez állampolgársági ügyét felgyorsítsák.



Az ügyész kiemelte, vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy az egyetemhez nem tartozó személyek követhettek-e el bűncselekményt az ügyben.



A Juventus egyelőre nem kommentálta a hírt, míg az egyetem - ahol négy tisztségviselőt nyolc hónapra felfüggesztettek - tagadta a jogsértést.



A 33 éves Luis Suárez a nyáron hat év után hagyta el a Barcelonát, majd 2022 nyaráig aláírt az Atlético Madridhoz, közben a Juventus egy évre kölcsönvette középcsatárnak a 28 éves Álvaro Moratát az Atléticótól.

