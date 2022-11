A Juventus összes igazgatósági tagja, beleértve Andrea Agnelli elnököt is, lemondott a rendkívüli közgyűlés előtt - számol be Romeo Agresti.

A Bianconeri rekordméretű, 254,3 millió eurós veszteséget könyvelt el a 2021-22-es évre, és a részvényesi közgyűlésüket, amelyet november 23-án kellett volna megtartani, a múlt héten december 27-re halasztották.

A Goal.com-tól Romeo Agresti közölte a hírt, miszerint a klub összes igazgatósági tagja, köztük Andrea Agnelli elnök is lemondott a rendkívüli közgyűlés előtt. Ezt a Sky Sport Italia és a Rai is megerősítette. Mindezt már a Juventus is megerősítette. Azt is tudatták, hogy elhalasztották a részvényesek közgyűlését.

„A maximális átláthatóság és a részvényesek számára a említett információk megvizsgálására rendelkezésre álló megfelelő idő biztosítása érdekében a Társaság ma ülésező Igazgatótanácsa úgy határozott, hogy a korábban 2022. november 23-ra tervezett részvényesi közgyűlést 2022. december 27-re halasztja."

Agnelli mellett Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Kathryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia és Suzanne Heywood is tagja a Juventus igazgatótanácsának.





