A Juventus sportigazgatója cáfolta azt az állítást, hogy gondolkodnak a Paul Pogbával való szerződésbontáson.



A 29 éves játékos 2022 nyarán elhagyta a Manchester Unitedet és visszatért a torinói együtteshez. A francia sztár azonban a sérülései miatt még nem tudott pályára lépni ebben a szezonban. Az elmúlt napokban a Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy a Juventusnak elege van Pogbából és fontolóra veszi annak a lehetőségét, hogy a szezon végén szerződést bont vele.

A Juventus sportigazgatója, Francesco Calvo azonban tagadta a játékos jövőjével kapcsolatos információkat.



„A pletykák azok pletykák, és mi is hallottunk róluk. Viszont kategorikusan elutasítom őket” – mondta a bold.dk szerint.



„Ez (Pogba leigazolása) egy nagyon fontos, hosszú távú akció volt. Ekkor olyan előre nem látható események következhetnek be, amelyek visszaesést jelentettek a rehabilitációjában. Minden nap lelkesen edz, és alig várjuk, hogy játsszon” – tette hozzá.

