A Fiorentina az AC Milan és az Everton csapatával harcol Thiago Silva aláírása miatt, akinek lejárt a szerződése a PSG együttesénél, így szabadon távozhat új klubjához, állítja Gianluca Di Marzio.

A Sky Sport Italia transzfer szakértője ma este arról számolt be, hogy a Fiorentina is csatlakozott Thiago Silva kérőihez, és már fel is keresték a személyes feltételek tárgyalása miatt. Tavaly nyáron Franck Ribéry-t szerezték meg, most pedig egy újabb rutinos klasszissal erősítenék meg keretüket.

Úgy hírlik, hogy az Everton a legfőbb kérője a brazilnak, főleg mivel ez azt jelentené, hogy régi milánói menedzserével, Carlo Ancelottival dolgozhatna ismét együtt. A Fiorentina érdeklődése azonban komoly, és Di Marzio jelentése szerint a játékos is nyitott a klub felé.

Sport365.hu - Öt klub is vinné a PSG-vel szakító rutinos védőt Öt angol klub is szerződtetné a Paris Saint-Germain együttesétől nyolc év után távozó Thiago Silvát. Többek között az Evertont irányító Carlo Ancelotti is igényt tart a rutinos hátvédre. A 90min információi szerint Angliában köthet ki a veterán hátvéd, aki iránt a Newcastle United mellett az Arsenal, az Everton, a West Ham United és a Wolverhampton érdeklődik.

Forrás: football-italia.net

Borítókép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images