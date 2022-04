Az Inter legendája, Adriano kis híján elsírta magát, miután meghallotta az őt éltető szurkolókat a San Siróban.



A brazil játékos vendégként látogatott el az Olasz Kupa elődöntőjében sorra kerülő Internazionale-AC Milan derbire, ahol végignézhette, amint egykori csapata 3-0-s győzelmével bejut a fináléba. Amikor a mérkőzés előtt a kamerák ráközelítettek az egykori játékosra a San Siro közönsége megőrült, miközben Adriano megilletődve integetett, dobott puszit és kezét a szívére téve mosolygott.



A harmadik gólt követően ismét mutatták az egykori játékost, aki annyira együtt élt a játékkal, mintha ő is pályára lépett volna.

Adriano is ALL of us after that display pic.twitter.com/1viJyoFrPl