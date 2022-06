Sajtóhírek szerint a Chelsea és az Inter közös állásponton van Romelu Lukakuval kapcsolatban.



A belga játékos Chelsea-be való visszatérése nem úgy sikerült, ahogy azt várták. Lukakunak az idei szezonja volt élete egyik legnehezebbje, és már tavaly télen utalt rá, hogy egyszer szeretne visszatérni az Interhez.

Az elmúlt héten sok pletyka keringett arról, hogy ez a vártnál korábban megtörténik, most pedig a The Athletic újságírója, David Ornstein arról írt, a két klub már meg is egyezett egymással.

Agreement in principle for Romelu Lukaku to Inter Milan on straight 1yr loan. Fee €8m + addons. Salary & performance bonuses done. Medical expected next week. Sources indicate Boehly relationship with Roc Nation’s Yormark key @TheAthleticUK #CFC #Inter https://t.co/rhLsis7RZd