Egyre több olyan sajtóértesülés látott napvilágot az utóbbi időben, amelyek arról számolnak be, hogy a Juventus nyáron megválhat vezetőedzőjétől, Massimiliano Allegritől.



Ezt a mester ügynöke is igazolta azzal, hogy elárulta, még semmilyen előzetes tervezettel nem keresték meg védencét a klubtól, ami a következő szezonra vonatkozó stratégiai tervezésről szólna.

A French Foot Mercato szerint a Juventus edzőt váltana a nyáron, az utódlásra pedig nem mást néztek ki, mint a Bolognával remeklő Thiago Mottát.



