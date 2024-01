Stefano Pioli nehezen látja a félig teli poharat a Milan számára a Bologna elleni 2-2-es döntetlen és két elpocsékolt büntető után.

Drámai este volt ez a San Siróban, hiszen a Milan Joshua Zirkzee gólja után Ruben Loftus-Cheek duplájával fordított, de Riccardo Orsolini a hajrában büntetővel egyenlített. Ez különösen keserű csapás volt annak fényében, hogy a mérkőzés során a Milan kétszer sem tudott gólt szerezni tizenegyesből. Az elsőt Olivier Giroud hibázta el, majd Theo Hernandez kapufát rúgott.

A Milan utoljára 1955-ben, a SPAL ellen nem tudott két büntetőt értékesíteni egyetlen Serie A-mérkőzésen.

„Szomorúan távozunk, hiszen nem nyertük meg a mérkőzést. Igaz, hogy volt két kihagyott büntető, de rengeteg lehetőségünk is volt, és a Bolognának is megengedtünk néhányat, de így is képesek voltunk vezetést szerezni, és készen álltunk arra, hogy hazavigyük a három pontot. Nem hagyhatjuk, hogy a koncentráció és az intenzitás csökkenjen a védekezésben az utolsó percekben, ahogyan azt a büntetőnél tettük. Kár érte, mert keményen küzdöttünk. Tekintettel arra, ahogyan ment, és hogy a pozitív szériánkat folytassuk, fontos győzelem lett volna” - mondta Pioli a Sky Sport Italiának.

„Kilenc játékos volt a mezőnyben, mégsem támogattuk Theo Hernandezt, nem fedeztük a kifutást, és ez kár. Giroud és Theo nagyon jól végzik a büntetőket. Sajnos nem ez volt a legjobb estéjük. Leao azt mondta nekem, hogy ő fogja a következő büntetőt elvégezni. Edzésen is vállalja őket, bár nem sokat lő, de lehet, hogy meccsszituációban ez másképp alakul majd.”

A Juventus 1-1-es döntetlent ért el az Empoli ellen, így egy győzelemmel felzárkózhattak volna a második helyre.

„Természetesen nem vagyunk boldogok, hiszen sok mindent nyerhettünk volna a három ponttal. Ez lett volna az ötödik győzelmünk zsinórban, hét ponttal több, mint a tavalyi szezon ezen szakaszában, 22 forduló után elérve ugyanazt a pontszámot, mint amikor megnyertük a Scudettót. Vannak pozitívumok, de ismét bebizonyítottuk, hogy vannak olyan területek, ahol még keményebben kell dolgoznunk. Az eredményeket a teljesítményeken keresztül keressük. Láttuk az Udinese elleni 3-2-es idegenbeli győzelmet, és azt az utolsó szögletet, ahol három játékosunk küzdött a labdáért, végül Noah Okafor győztes találatához vezetett. Ez az, ami ma hiányzott nekünk. Egyetértek azzal, hogy amikor egy csapat két büntetőt kihagy, és ennyi lehetőséget alakít ki, ráadásul két gólt is lő, az azt jelenti, hogy jó teljesítmény volt. A csapat egy ideje már jól játszik. Frusztráló, hogy több játékosunk volt a mezőnyben, és nem fedeztük le azokat a területeket, amelyeket kellett volna az utolsó szituációnál. A döntetlen nem győzelem."

Ez már a negyedik olyan meccs egymás után, amikor a Milan vezető helyzetbe került, és nem tudta azt kihasználni.

„Egyetértek, a második félidő mindenképpen jobb volt, mint az első. A mérkőzések nem a 90. percben érnek véget, hanem gyakran a 95. percben, szóval ez egy újabb tanulságos pillanat lesz a továbbiakban.”

