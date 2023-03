A jelentések szerint nagy átalakításra készül az Internazionale a nyári átigazolási szezonban.



A Gazzetta dello Sport arról ír, hogy a klub nyáron megválhat Marcelo Brozovic, Joaquin Correa, Denzel Dumfries és Romelu Lukaku játékjogától is.

Utóbbi minden bizonnyal visszatér a Chelsea-hez, a többiekből pedig jelentős bevételt realizálhat az olasz klub.

Inter CEO Marotta: “Lukaku deal? He will return to Chelsea as it’s straight loan, it’s part of the deal — then we will see” #Inter #CFC



“Lukaku is not in good condition yet, we are still waiting to see the real Romelu as we saw in the past”. pic.twitter.com/gqu6V9BkEi