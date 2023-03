A 2022-es világbajnokságon játékosként nem lehetett ott, vendégként viszont igen, ráadásul a döntőn. Zlatan Ibrahimovicot a tapasztalatairól kérdezték.

„Fantasztikus, csodálatos volt. A családommal két napot töltöttünk ott. A szervezés 10 pontos volt. A meccs szintén. A hangulat is. Az étel ugyancsak. Az utazás újfent. A világbajnokságról nem is beszélve. Minden tíz pontot kap.”

A svéd ezután grimaszos mosolyt öltött, ingatni kezdte a fejét, majd megkérdezte a riportert: „Mi az, mit szeretnél hallani? Valami mást?”

A riporter arról beszélt, hogy valóban kíváncsi a véleményére, mert sok mindent lehetett hallani, de a 42 éves klasszis csak egy dolgot mondott: „10 pont!”

Reporter asks Zlatan Ibrahimovic about his experience at the Qatar World Cup.

