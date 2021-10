A világbajnoki címvédő francia válogatott 2-1-re legyőzte a spanyolokat a labdarúgó Nemzetek Ligája második kiírásának vasárnapi döntőjén Milánóban.

Eredmény, döntő:

Franciaország-Spanyolország 2-1 (0-0)

A Luis Enrique által irányított spanyolok az elődöntőben az Európa-bajnok olaszokat múlták felül 2-1-re, megszakítva ellenfelük világcsúcsot jelentő 37 mérkőzéses veretlenségi sorozatát. A spanyolok a 2013-as Konföderációs Kupa óta az első döntőjükre készültek. A franciák a négy között kétgólos hátrányból fordítva győzték le a világranglista-vezető belgákat 3-2-re. Didier Deschamps szövetségi kapitány ugyanakkor a fináléban koronavírus-fertőzés miatt nem számíthatott a Juventust erősítő Adrian Rabiot-ra.

A két együttes tornadöntőben csak egyszer, az 1984-es Eb-fináléban találkozott, akkor Michel Platini és Bruno Bellone találataival a franciák örülhettek. Tétmérkőzésen előzőleg a 2014-es világbajnokság selejtezőjében csaptak össze: 2012 októberében Spanyolországban 1-1-es döntetlen született, míg 2013 márciusában Párizsban 1-0-ra a spanyolok nyertek. A milánói összecsapáson a mintegy négyezer szurkolójuk által buzdított franciák léptek fel kezdeményezőbben, de komoly helyzetig nem jutottak el az első félidőben. A nézők idegeit leginkább Kounde 16-oson belüli esetleges kezezése borzolta, de rövid videóbírózás után folytatódott a játék.

