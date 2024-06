Mondhatnánk sarkosan, ostoba edző, aki leülteti Lionel Messit a kispadra, ha ott játszik a válogatottjában. Lionel Scaloni pedig okos edző, ugyanis ő nem tesz így. Mindkét csoportmeccsét végigjátszotta a nyolcszoros aranylabdás az argentin nemzeti együttesnek, amely előbb Kanada, majd Chile ellen nyert. Most viszont könnyen elképzelhető, hogy Messi nem lesz ott vasárnap a kezdőcsapatban a Peru elleni mérkőzésen, ugyanis az Inter Miami játékosa kisebb izomsérülést szenvedett.

Per @MonroigDiego & our @SC_ESPN team: Messi will be rested vs. this Sat in the final group game @ Hard Rock due to a muscle injury he suffered against . It’s reported that it’s nothing serious but can use these 9 days for him to rest and heal. already through to QFs. https://t.co/jz6YxmZq3m