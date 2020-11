Minden idők egyik legjobb északmacedón labdarúgója, a Bajnokok Ligája-győztes Goran Pandev 19 évnyi válogatott szereplés után jutott ki országa nemzeti csapatával az Európa-bajnokságra azzal, hogy a szerdai pótselejtezőn 1-0-ra győzött Georgia ellen.

A történelmi kijutást jelentő találatot - ez lesz az északmacedónok első nagy nemzetközi tornája - a 37 éves támadó szerezte az 56. percben. A csapatkapitánynak 114. mérkőzésén ez volt a 36. gólja a válogatottban, mindkettővel csúcstartó hazájában.

"Több mint tizenkilenc éve viselem a világ legszebb mezét. Volt részem vereségekben, győzelmekben, örömben és szomorúságban, de most nagy sikert arattunk a népünkért" - mondta a sikerrel megvívott pótselejtező után a támadó. Hozzátette, szeretett volna segíteni a fiatal átlagéletkorú válogatottnak, amely megérdemelte a kijutást.

Pandev - aki így a jövő nyári Eb-ig biztosan a nemzeti csapat rendelkezésére áll majd - 2001-ben, egy Törökország elleni összecsapáson mutatkozott be hazája válogatottjában. Az azóta eltelt időszakban a 14 szövetségi kapitány irányította az együttest, amely jobbára selejtezőcsoportja utolsó vagy utolsó előtti helyén végzett és legrosszabb helyezéseként 2016-ban mindössze 162. volt a nemzetközi szövetség világranglistáján. Pandev frusztráltságában 2011-ben - egy évvel azután, hogy az Internazionaléval a Bajnokok Ligája mellett megnyerte az olasz bajnokságot és az Olasz Kupát is - rövid időre lemondta a válogatottságot. Három évvel később a körülmények miatt fakadt ki: akkori elmondása alapján a nemzeti csapat olcsó fapados járatokkal utazott a mérkőzésekre, ráadásul többször is előfordult, hogy saját magának kellett fizetnie az utazását Szkopjéba, így ismét lemondta a válogatott szereplést.

Az aktuális FIFA-rangsorban 65. északmacedón együttes helyzete a csapatot azóta is irányító Igor Angelovszki kinevezésével 2015-ben változott meg. A szakember előbb megbékítette Pandevet, majd egyre jobb eredményeket értek el: a legutóbbi Eb-selejtezőben Lengyelország és Ausztria mögött csoportjuk harmadik helyén zártak, megelőzve a többi között a szlovénokat. Ennek köszönhetően szereztek jogot a pótselejtezőben való szereplésre, ahol a georgiaiak elleni sikert megelőzően októberben Koszovó legjobbjai felett diadalmaskodtak.

Pandev 2003 óta - egy törökországi szezont leszámítva - a Serie A-ban szerepel, az előző idényben jelenlegi klubját, a Genoát mentette meg a kieséstől. Olaszországban az Interrel szerzett BL-, bajnoki- és kupagyőzelme mellett klubvilágbajnoki címet is ünnepelhetett. A Coppa Italiát összesen ötször (az Interrel és a Napolival kétszer-kétszer, a Lazióval egyszer) hódította el. Hazájában 2010 óta az általa alapított labdarúgó-akadémia viseli a nevét, mely 2017-ben feljutott az északmacedón élvonalba, ahol a legutóbbi idényben hetedik lett. Az északmacedónok a C csoportban Hollandiával, Ukrajnával és Ausztriával találkoznak Amszterdamban és Bukarestben a jövő nyárra halasztott kontinenstornán, melynek június 11. és július 11. között Amszterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Budapest, Koppenhága, Dublin, Glasgow, London, München, Róma és Szentpétervár ad otthont.

Borítókép: Levan Verdzeuli/Getty Images