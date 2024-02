John O'Shea megkapta első önálló edzői megbízatását, az ír válogatott irányítását vette át.

John O'Shea pályafutása nagy részét a Manchester Unitednél töltötte. Az univerzális játékos 12 évet töltött az Old Traffordon. Ez idő alatt közel négyszáz mérkőzésen lépett pályára és 15 gólt szerzett.

Miután befejezte kalandját a Vörös Ördögöknél, az ír válogatott sokáig a Sunderlandnél játszott. Utolsó klubja a Reading volt, ahol 2019-ben fejezte be pályafutását. A híres labdarúgó azonban úgy döntött, hogy nem hagyja el a futball világát.

A Readingnél hamar segédedző lett, majd ebben a szerepkörben szolgált a Stoke Citynél, illetve hazája ifjúsági és felnőtt csapatánál is. Most az első önálló kihívása előtt áll.

Hivatalosan is bejelentették, hogy O'Shea lesz az ír válogatott ideiglenes edzője. Azt már tudni lehet, hogy márciusban legalább két mérkőzésen ő irányítja majd a csapatot. A szigetlakók Svájc és Belgium ellen vívnak majd barátságos összecsapásokat.

A "The Boys in Green" előző edzője Stephen Kenny volt, aki 2020 áprilisától 2023 novemberéig töltötte be a posztot. Az elmúlt hónapokban a szövetségnél keresték a megfelelő utódot, és végül O'Shea mellett döntöttek.

FAI appoint John O’Shea as Interim Head Coach of the Men’s National Team



O'Shea, who has 118 caps for Ireland, will take charge of the two international friendlies in March against Belgium and Switzerland at the Aviva Stadium, assisted by Paddy McCarthy