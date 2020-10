A perui védelem egyik sztárja, Carlos Zambrano nem finomkodott, amikor Neymart kellet jellemezni.



A Paris Saint-Germain szupersztárja is kivette a maga részét a brazil válogatott Peru felett aratott 4-2-es győzelméből, ugyanis mesterhármast ért el, igaz ebből két találat büntetőből jött össze.



A peruiak a 3-2-es eredmény után kezdték elveszíteni a fejüket, és két piros lapot is bezsebeltek – Zambrano könyöklésért, Caceda sportszerűtlenségért, de utóbbi már pályán kívül kapta. Zambranónak pedig a meccs után sem igazán sikerült lehiggadnia, ugyanis meglehetősen erős kritikával illette a brazilok szupersztárját.



"Neymar valóban remek játékos, az egyik legjobb a világon, de számomra csak egy igazi bohóc. Neymar tisztában van mindazzal, amit a pályán tesz. Direkt csinálja. Remek játékos tényleg, de folyton keresi a kontaktokat. Most is a büntetőterületen belül négyszer vagy ötször dobta fel magát, hátha befújják a tizenegyest, és általában működik, mert a bíró is képes hibázni. Végül most is elérte a célját, hisz két büntetőt is kiharcolt, de szerintem egyik sem volt jogos." – mondta Zambrano.



(Kép: Paolo Aguilar-Pool/Getty Images)



"Ahogy hozzájuk érnek, azonnal rohannak a VAR-hoz. Akár jól játszanak, akár rosszul mindig ez megy, mert Brazília már csak ilyen."

A 28 éves támadó a három góljának is köszönhetően megelőzte a világbajnok Ronaldót a brazil nemzeti csapat örökranglistáján, és már csak Pelé van előtte.

Forrás: sportbible

