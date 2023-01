A világbajnokság után sok változás történt a kispadokon, és az egyik legtöbbet emlegetett téma az volt, hogy vajon Pep Guardiola átveszi-e Brazília edzői posztját, de ez egyelőre nem fog megtörténni. A SPORT-ban már elárultuk, hogy a CBF felhívta őt, ám Angliából már azt is tudni, hogy maga Ronaldo volt az, aki felvette vele a kapcsolatot.

Guardiola azonban egyértelművé tette, ez még nem az a pillanat. A Manchester Cityvel még rengeteg célt kell elérnie, és ezt el is mondta neki - derül ki a DailyMail ugyanezen információjából.

Ronaldo Nazário on Pep Guardiola taking over as Brazil Head Coach



"There was interest in Guardiola, it was discussed with his coaching staff, but he preferred to renew the contract with Manchester City."



