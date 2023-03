A brazilok edzője úgy döntött, hogy Neymar távollétében Rodrygo Goesre bízza a 10-es számot. A Real Madrid támadója szerint "megtiszteltetés", hogy a brazil válogatottban viselheti a Pelé által viselt 10-es számot.

„Remélem, hogy jó helyen van. Itt fogunk futni érte, hogy megtiszteljük mindazt, amit tett. Tisztában vagyunk azzal, hogy ma miatta vagyunk ismertek" - mondta Rodrygo.

Edson Arantes do Nascimento "Pelé" december 29-én, 82 éves korában rákban elhunyt, és a minap először lépett pályára búcsúja óta a brazil válogatott, amellyel három világbajnokságot nyert (1958, 1962 és 1970).

„Mielőtt a Real Madridhoz mentem, elmentem a házához, és nagyon jót beszélgettünk. Már azelőtt is csodáltam őt, hogy találkoztam volna vele, és a beszélgetés után még jobban kezdtem csodálni" - emlékezett vissza a Real Madrid játékosa.

Le Brésil portera un maillot spécial en hommage à Pelé lors du match face au Maroc. Chaque maillot aura écrit 'Pelé' sous le numéro. Ce sera une soirée spéciale pour Rodrygo qui portera le mythique numéro 10. pic.twitter.com/GwFd4WjQMm — Real Madrid (@RMadridFrance_) March 25, 2023

Rodrygo azt is kiemelte, hogy Peléhez és újabban Neymarhoz hasonlóan, aki bokasérülés miatt volt távol, ő is a Santosnál edződött, és most lehetősége van arra, hogy a nyomdokaikba lépjen, és a 10-es számot viselje a válogatottban.

„Számomra megtiszteltetés, hogy Pelé és Neymar nyomdokaiba léphetek... Mindannyian a Santosban edződtünk. Nagyon boldog vagyok.”

Marokkó végül 2-1-re nyert a Brazília elleni a barátságos mérkőzésen.

„Marokkó nagyon erős csapat, ól játszottak a világbajnokságon. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk. Próbáltunk nyerni, de nem sikerült.”

Borítókép: Alex Caparros/Getty Images