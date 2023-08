A hétvége egyik, ha nem legváratlanabb híreként futott végig futótűzként az interneten: Roberto Mancini távozik az Olasz labdarúgó válogatott éléről 61 mérkőzést és egy 2020-as EB győzelmet követően. A szakember, aki állítólag a Szaúd-Arábiából kapott mesés ajánlatot egyelőre nem szólalt meg, sikerült viszont beszélnie a Calciomercato-nak édesanyjával, Marianna Mancinivel, akitől azt kérdezték, mit tudott a lemondásról előzetesen.

„Semmit, esküszöm nektek. Az unokatestvéremtől tudtam meg. Nemrég hívott fel és mondta, hogy a TV-ben arról beszélnek, Roberto lemondott. Én is meglepődtem.”

„Hagy magyarázzak el valamit. Én és Roberto soha nem beszélünk a munkájáról. Ez mindig is így volt a kapcsolatunkban. Az egyetlen fontos dolog, ami érdekel minket, hogy jól van. Most Franciaországban nyaral, és még mindig nem hallottam felőle. Később mindenképp felhívom és megpróbáljunk egy kicsit többet is megérteni ebből.”

Az édesanya arról is beszélt, hogy fia még mindig nem tudta feldolgozni teljesen Gianluca Viviali halálát, majd a jövőt firtató kérdéssel kapcsolatban is csak annyit tudott mondani, beszélnie kell gyermekével.

„Fogalmam sincs, felhívom majd és beszélünk, ahogy mindig tesszük. Ha akarja, Roberto kifejti majd a döntésének okát, és mi, mint a szülei, ott fogunk állni mellette. Ez mindig az otthona marad.

Az Azurri kispadjára Antonio Conte és Luciano Spalletti nevét emlegetik leggyakrabban, mint leendő utódokat.

Borítókép: Getty Images / Claudio Villa