A múlt szombati, szeptember 9-i világbajnoki selejtezőn mindenki ugyanazt a kérdést tette fel: mi a baja Richarlisonnak? A csatárnak sem a válogatottban, sem klubszinten nem megy jól a játék.

Brazília 5-1-re verte Bolíviát Fernando Diniz edzői debütálásakor, így látszólag boldog pillanatnak kellett volna lennie a brazil játékosok számára, de nem mindenki érezte így. A Tottenham csatárát a kamera lencsevégre kapta, amint a 70. percben történt lecserélése után sírva ült a kispadon.

Richarlison nem csak a gólok hiánya miatt volt szomorú az elmúlt hónapokban, a Bolívia elleni meccs közbeni sírás aggodalmat keltett a szurkolókban, és azt gondolják, hogy valami nincs rendben. Ahogy arról a 'Globo Esporte' című brazil lap beszámolt, a csatárnak a pályán kívül is át kellett esnie egy sor nehézségen.

„Az elmúlt öt hónapban a pályán kívül is viharos időszakon mentem keresztül. Most már minden rendben van otthon. Azok az emberek, akik csak a pénzemet nézték, távol kerültek tőlem. Visszamegyek Angliába, pszichológiai segítséget fogok kapni, hogy dolgozzak az elmémmel. Ennyi, erősebben térek vissza. Szeretnék továbbra is a válogatott tagja leszek, ezen fogok legalábbis dolgozni. A Tottenhamnél szeretnék jó formába kerülni, ezen a héten leülök és beszélek velük, szükségem van egy jó sorozatra, játékritmusra és arra, hogy jól jöjjek ide" - magyarázta a játékos.

Azt azonban elismerte, hogy a legnehezebb időszakon már túl van, "most már elkezdenek majd alakulni a dolgok, biztos vagyok benne, hogy jó szériám lesz a Tottenhamnél, és újra sikerülni fognak a dolgok, a viharnak vége" - zárta mondandóját Richarlison.

Borítókép: Pedro Vilela/Getty Images