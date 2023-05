A Brazil labdarúgó-szövetség elnöke, Ednaldo Rodrigues nyilvánosan is elismerte, hogy a Real Madrid jelenlegi edzőjét szeretnék a válogatott élére szerződtetni.

„Nem azt mondom, hogy Ancelotti ajánlatot kapott tőlünk, de megnézzük szeretne-e jönni” –mesélte a beIN Sports-nak.

„Van egy A tervünk, és először beszélek erről nyíltan. Nincs ok rá, hogy titkoljuk, Ancelotti a favoritunk.”

Brazilian Federation president Ednaldo Rodrigues: “I’m not saying Ancelotti has an offer from us, but we are checking if he wants to come” ????????



“We’ve a plan A and I say it for the first time honestly. There is no point in hiding this, Ancelotti is our favorite”, told BeIN Sports. pic.twitter.com/FQNIfEVpcb