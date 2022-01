Figyelem! Megrázó képek szerepelnek a cikkben.

A hétfői tragédia után áthelyezték a labdarúgó Afrika Kupa egyik negyeddöntőjét, amelyet szintén a Stade d'Olembében rendeztek volna vasárnap.

A házigazda Kamerun és a Comore-szigetek válogatottjának hétfői nyolcaddöntője előtt nyolcan elhunytak és 38-an megsérültek Yaoundében, ahol egyelőre tisztázatlan okból a meccsnek otthont adó Stade d'Olembé egyik bejáratánál a tömeg a korlátokat benyomva, rendezetlenül próbált bejutni a stadionba. Szemtanúk szerint a biztonságiak lezárták a kaput és pánik tört ki. Az Afrikai Labdarúgó Szövetség (CAF) elnöke, Patrice Motsepe kedden sajtótájékoztatón azt mondta: a Stade d'Olembébe kiírt vasárnapi negyeddöntőt az Ahmadou Ahidjo Stadionban rendezik, amely ugyancsak a fővárosban, Yaoundéban található. Hozzátette: péntekig el kell készülnie az egy nappal korábban történtek részletes elemzésének.

8 fans died and 38 people were injured in a stampede during Cameroon vs. Comoros at Olembe Stadium at the 2021 AFCON.



CAF has demanded a report from the local organising committee by Friday.



CAF President, Patrice Motsepe suggests the next game at the venue should be relocated. pic.twitter.com/cgYkvLcWvD