Leo Messi az Urbana Play FM-nek adott interjút, ahol sok más téma mellett Diego Maradonát is érintette.

A PSG aranylabdása elárulta, szerette volna, ha Maradona látja, ahogyan megnyerik a kupát.

„Bárcsak láthatta volna, ahogy Argentina megnyeri a vb-t! Szerette a válogatottat, boldog lett volna.”

Leo Messi : " I would have loved Diego Maradona to present the trophy to us or at least watch us win the trophy." pic.twitter.com/pkyXHUtqO3