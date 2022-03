A dán labdarúgó-válogatott 3-0-ra legyőzte a hozzá hasonlóan világbajnoki résztvevő szerb együttest barátságos mérkőzésen kedden, Koppenhágában.

A hazaiaknál Joakim Maehle, valamint Jesper Lindström mellett Christian Eriksen is eredményes volt, aki a tavaly - részben Budapesten - rendezett Európa-bajnokságon a dánok első csoportmérkőzésén esett össze a pályán, s újra kellett éleszteni. A kiváló középpályás több mint fél év szünet után most tért vissza a dán nemzeti együttesbe, s múlt szombaton a hollandokkal szemben 4-2-re elveszített összecsapáson is gólt szerzett. A szerbek öt nappal ezelőtt 1-0-ra nyertek a magyarok vendégeként a Puskás Arénában.

Az ugyancsak vb-résztvevő svájci válogatott Koszovót fogadta Zürichben, s hátrányból egyenlítve játszott 1-1-es döntetlent.

Eredmények:

Dánia-Szerbia 3-0 (1-0)

Svájc-Koszovó 1-1 (0-0)

