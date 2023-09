A Német Labdarúgó Szövetség hivatalos közleményben tudatta, hogy azonnali hatállyal menesztették Hansi Flick-et a német labdarúgóválogatott éléről.



Flick 25 mérkőzésen vezette a Nationalelf-et, ezalatt 12 győzelem, 7 döntetlen és 6 vereség volt a mérlege. Az edző utolsó öt meccsén képtelen volt nyerni, egy döntetlen és négy vereség után nem csoda, hogy megváltak tőle.

A Bild szerint a szövetség már az utódját is kinézte, aki nem más, mint a holland Louis van Gaal. A holland stratéga olyan szempontból meglepő lehet, hogy a DFB általában a hazai kapitányokat részesíti előnyben.

Van Gaal számára ugyanakkor nem lenne ismeretlen a közeg, 2009 és 2011 között volt a Bayern München vezetőedzője.

"Nem szeretnék többé klubcsapatot irányítani, de egy ígéretes válogatott képes lehet arra, hogy meggyőzzön!" - nyilatkozta korábban a holland.

Louis van Gaal to replace Hansi Flick as Germany coach?



The Dutchman tells @BILD he hasn't retired yet: "Normally I won't coach at a club anymore, but a promising country still has a chance to convince me" pic.twitter.com/eN0OjuD9Xz