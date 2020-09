Ahogy beszámoltunk róla, az angol válogatott két játékosára fegyelmi eljárás vár, mivel az Izland elleni Nemzetek Ligája mérkőzés előtt lányokat vittek fel a szállodai szobájukba.

A The Sun értesülései szerint Mason Greenwood és Phil Foden fizethetett egy szállodai alkalmazottnak, aki a segítségükre volt a lányok becsempészésében.

A Daily Mail úgy tudja, a focisták négy lányt akartak volna felvinni a szobájukba.

Végül a 20 éves modell, Nadia Sif Gunnarsdottir és 19 éves unokatestvére jutott be a játékosok szobájába.

Nadia az eset után elmondta, pár nappal az izlandi érkezésük előtt beszélt a Manchester United sztárjával, Greenwooddal, de fogalma sem volt arról, hogy focista.

"Azt sem tudtuk, hogy Phil kicsoda. Nem foglalkokzunk a futballal, sosem nézek focit. Arról sem tudtunk semmit, hogy Mason a Manchester United játékosa. Azóta nem beszéltünk velük, nem kerestük őket. Egyébként nagyon kedves srácok voltak."

A video has emerged of a Snapchat call between Phil Foden and Mason Greenwood talking to the girls in Iceland [@asammufc] pic.twitter.com/eg64kLCFj5