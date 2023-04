Talán ez minden idők legikonikusabb piros lapja. A világbajnokság döntőjének hosszabbításában, 1-1-es állásnál Zinedine Zidane pályafutása utolsó mérkőzésén Marco Materazzit mellkason fejelte, és nem sokkal később piros lapot kapott. Franciaország a büntetőpárbajban alulmaradt Olaszország ellen.

Az esetről évek óta folynak a találgatások, az uralkodó történet az volt, hogy Materazzi prostituáltnak nevezte Zidane húgát.

„Azzal provokált, hogy a húgomról, Liláról beszélt. Nem vagyok rá büszke, de ez a karrierem része. Abban az időben még törékenyebb voltam. Az édesanyámat nem sértette meg, de a húgomat igen" - mondta Zidane a L'Equipe-nek.

“Zidane offered me his jersey, I said no I prefer his sister”



- Marco Materazzi on what was really said before he got headbutted pic.twitter.com/0XlVrgeJso