Kórházba került Sadio Mané, az FC Liverpool szenegáli labdarúgója, miután ütközött a Zöld-foki Köztársaság kapusával az Afrika Kupa keddi nyolcaddöntőjében.

A játékos később posztolt egy képet az Instagram-oldalán, amelyen az ágya mellett ott áll Vozinha, a rivális együttes hálóőre is. A fotó alá azt írta: minden rendben.

A 2-0-s szenegáli sikerrel zárult mérkőzésen a két játékos csúnyán összefejelt, a kapust ki is állították az eset után. A csatár folytatta ugyan a mérkőzést, sőt, megszerezte a vezetést csapatának, de aztán le kellett cserélni, és agyrázkódás gyanújával egy közeli klinikára szállították. Vozinha meglátogatta és elnézést kért tőle. Szenegálnak vasárnap lesz a negyeddöntője, Mané játéka egylőre kérdéses.

After colliding on the pitch, Sadio Mane and Vozinha are reunited in hospital and in good spirit



