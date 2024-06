A világbajnok dél-amerikai csapat legnagyobb nevű játékosa tavaly november óta első alkalommal kezdett válogatott mérkőzésen, amit rögtön szenzációs teljesítménnyel ünnepelt. A 90 játékperce alatt ugyanis Lionel Messi 2 gólt lőtt, illetőleg egy találatot elő is készített, aminek tudatában nem túl nagy meglepetés talán az sem, hogy Argentína 4-1-es diadalt aratott Guatemala fölött.

