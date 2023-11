Szenegál fellebbezést nyújtott be a francia U17-es válogatott ellen, miután az európai nemzet csapata a negyeddöntőben megverte az afrikaiakat.



Szenegál úgy véli, hogy Yanis Issoufou a torna korábbi szakaszában jogtalanul vett részt, ugyanis a játékos a selejtezőkben Niger válogatottját képviselhette.

A dolog hátterében valóban lehet valami, ugyanis a játékos Szenegál ellen már nem volt keretben, holott előtte három meccsen két gólpasszt is adott.

BREAKING: #Senegal FA has sent an official protest against #France to FIFA over the use of Yanis Issoufou at the ongoing U17 World Cup.



Senegal claim Yanis Issoufou played the qualifying matches with Niger and he is currently with the French U17s! #FIFA pic.twitter.com/lh8Ij2LFJZ